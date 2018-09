Cilaos: Elle vole l'AAH de celui qu'elle prétend aider

Une Cilaosienne de 50 ans a été placée en garde à vue lundi à St-Louis , suspectée d’avoir volé l’allocation adulte handicapé (AAH) d’un homme SDF.



En juillet 2017, elle offre à sa victime de l’héberger chez elle dans le cirque, obtient procuration et commence à se servir dans les économies. Au total plus de 40 000 euros ont été dérobés.



L’alerte a été donnée par le tuteur de la victime, indique la presse écrite. La mise en cause a été libérée hier après-midi. Une enquête est ouverte. La quinquagénaire est connue de la justice pour des faits similaires d’abus de faiblesse sur personne vulnérable.