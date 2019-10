Cilaos : Coups de sabre et vol de cabris

Le 18 septembre dernier, un quadragénaire récidive et s’en prend à une Cilaosienne avec un sabre. Quelques jours plus tôt à peine, il dérobe deux cabris, là aussi en récidive, agacé de les voir manger ses avocats, comme le raconte le Quotidien.



Au tribunal hier, les 13 condamnations déjà inscrites à son casier pour vol et violences, ont probablement joué sur son placement en détention provisoire. Il attendra donc le renvoi de son procès au 30 octobre prochain derrière les barreaux.