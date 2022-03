A la Une . Cilaos : 5 ans de prison pour avoir poignardé son dalon dans son lit

Le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a condamné à 5 ans de prison un Cilaosien pour violences aggravées. Il y a un an, il avait donné un coup de couteau pour un motif futile à son ami qui l’hébergeait. L’individu avait déjà été condamné en 2009 pour homicide involontaire. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 4 Mars 2022 à 09:21

Le 10 mars 2021, Yves passe sa journée à boire avec 3 amis. Ils se sont retrouvés chez Jules* dans l’après-midi. Celui-ci héberge Yves contre un coup de main pour son travail. La soirée passe aussi vite que les bouteilles se vident.



Vers 4h du matin, Jules veut dormir et demande à Yves de baisser le son de la télévision et d’aller se coucher. Une remarque qui ne lui plaît pas. Il se saisit alors d’un couteau et va dans la chambre pour frapper son hôte. Celui-ci parvient à se protéger avec son bras, mais sera blessé à la main et au thorax. Yves, lui, reprend sa soirée comme si de rien n’était.



Les secours arrivent et prennent en charge le blessé. Il présente une plaie de 7cm de long pour 7 cm de profondeur près du foie. Yves reste assis à regarder la scène avant d’être interpellé par les gendarmes. La victime passera 5 jours à l’hôpital avec un pronostic vital engagé et recevra 28 jours d’ITT.



Déjà condamné pour des faits criminels



Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre, ce qui aurait valu un procès aux Assises pour Yves. Finalement, les faits sont requalifiés en violences aggravées avec arme et en récidive. Car Yves connaît très bien la justice. En 2009, il avait été condamné à 10 ans prison pour homicide involontaire. Il avait mis le feu à un squat, ce qui avait causé la mort d’une personne.



À barre du tribunal, Yves affirme qu’il ne se souvient de rien, tant pour cette affaire que pour sa condamnation de 2009. La seule chose qu’il explique, c’est que Jules "m’agaçait à chaque instant". De son côté, la victime indique encore souffrir physiquement de la blessure, mais qu’elle est surtout traumatisée psychologiquement.



Pour Me Alexandre Volz, qui représente la victime, ce dossier "est affreusement simple". Il assure que le geste de défense de son client lui a probablement sauvé la vie. "Le pire, c’est de ne pas savoir pourquoi il a fait cela. Imaginez être poignardé alors que vous êtes dans votre lit. Imaginez-vous vous sentir mourir et voir votre agresseur vaquer à ses occupations. La victime est plus apeurée d’être face au juge aujourd’hui que le prévenu. Il est traumatisé et angoissé de le revoir", souligne-t-il.



"Important de l’écarter de la société"



Lors de sa plaidoirie, la procureure Caroline Calbo rappelle qu’elle était aux Assises la semaine précédente pour une affaire similaire, mais dont la victime n’avait pas survécu. Elle mentionne l’expertise psychiatrique qui indique que la consommation excessive d’alcool pousse Yves à un niveau psychologiquement dangereux. Elle requiert donc 8 ans de prison, car "il est important de l’écarter de la société".



Me Nicolas Diall, qui défend le prévenu, va de son côté mettre en avant le fait que le ministère public reste inconsciemment bloqué sur l’idée de la tentative de meurtre. Après avoir présenté le parcours de vie chaotique de son client, il met en avant les efforts qu’il fournit pour s’en sortir. "Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il a été volontaire pour les soins. Il a une vraie prise de conscience et fait un suivi addictologique. C’est sûr que la peine de prison est un verrou moins difficile pour la société, mais cet isolement va créer des difficultés pour son suivi", plaide-t-il.



Le tribunal va le reconnaître coupable et le condamner à 5 ans d’emprisonnement.



*Prénom d'emprunt



