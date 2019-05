Cilaos: 30e finale départementale du Parcours sportif des sapeurs-pompiers ce samedi

Cette année, la 30ème édition de la finale départementale du Parcours Sportif Sapeurs-Pompiers et des épreuves athlétiques se déroulera le samedi 11 mai sur le stade Irénée Accot de Cilaos de 9h à 17h.



Cette compétition réunira plus de 300 participants (Sapeurs-Pompiers et Jeunes Sapeurs-Pompiers) venus des 4 coins de l’île. Les disciplines au programme : parcours sportif des sapeurs-pompiers, lancer de poids, grimper de corde, saut en hauteur, 100 mètres, 1000 mètres et relais 4x400 mètres.



Plus d’une centaine d’agents de différents services du SDIS 974 sont mobilisés dans l’organisation et l’encadrement de la manifestation.



Les meilleurs athlètes (sélectionnés en vertu des minimas nationaux de l’année N-1) iront défendre les couleurs du SDIS 974 et de notre département lors de la finale nationale le samedi 22 juin prochain dans l’Orne à Argentan (61).



Le financement de cette compétition (finale départementale et participation à la finale nationale) est assuré à 100% par le SDIS 974.



Programme de la journée



9h30: rassemblement des équipes

10h30: levée des couleurs et présentation des délégations

10h45: début des épreuves (parcours sportif, saut en hauteur, lancer de poids, course de vitesse)

17h00: proclamation des résultats et remise des récompenses par équipe