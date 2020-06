A la Une ... CilaOSEntreprendre se maintient pour le second tour

Arrivé en troisième position le 15 mars dernier avec 10, 59% des voix, Olivier Picard se maintient pour le second tour des municipales à Cilaos. Avec sa liste, CilaOSEntreprendre, le primo-candidat compte saisir sa chance le 28 juin.

Parce que "nous ne sommes pas à vendre" et que "nous croyons au renouveau pour Cilaos", la liste CilaOSEntreprendre, menée par Olivier Picard, ne fusionnera pas avec celle de Jacques Técher qui a recueilli 48,67% et encore moins avec celle de Paul Franco Técher divers droite qui a obtenu 40, 73%.



Olivier Picard suit sa ligne de conduite. "Ce confinement révèle également l’abandon que nous subissons depuis plus de 20 ans, un abandon que l’on tente de façon exagérée et détournée de combler trop tard et trop souvent, de manière sélective et avec de l’argent qui nous appartient".



CilaOSEntreprendre souhaite ainsi tenir ses promesses: "de ne pas abandonner ; de ne pas se corrompre ; et de ne pas aller à l’encontre des valeurs qui nous rassemblent".