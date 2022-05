Météo Ciel lumineux avant l'installation d'une couverture nuageuse

Ce samedi débute par un beau ciel bleu avant l'arrivée des nuages et de quelques averses dans l'après-midi. Par NP - Publié le Samedi 21 Mai 2022 à 06:16

Le bulletin de Météo France:



La journée commence sous un ciel lumineux sur les régions de l'Ouest et du Sud-Ouest.



Mais à l'Est d'une ligne allant de Saint-Joseph à Sainte-Marie, nuages, averses et soleil se partagent le ciel. Dans le courant de la matinée, des averses se déclenchent sur les contreforts Est du Volcan. Au fil des heures, ces pluies remontent vers le Nord et concernent les hauts de Sainte-Rose, la région des Plaines et les hauts du Nord-Est. La bordure littorale Est devrait rester à l'écart de ces précipitations.



L'après-midi, la couverture nuageuse reste bien présente dans l'intérieur. Les averses se font de plus en plus rares sur les hauteurs de l'Est, et préfèrent s'installer temporairement dans les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest.



Les régions du bord de mer conservent des éclaircies avec un petit bémol pour la zone allant de Saint-Paul à Saint-Denis où les nuages finissent par déborder.



Les températures maximales atteignent les 24 à 27°C sur le littoral de Saint-Joseph à Saint-Denis en passant par Sainte-Rose mais 27 à 31°C sur le littoral Ouest. Elles sont de l'ordre de 22 à 24°C dans les cirques et de 15 à 16°C au Volcan et au Maïdo.



Le vent est modéré de secteur Est avec des rafales proches des 60 km/h sur la région de Saint Pierre et 50 km/h environ sur le Nord de l'île. Les brises dominent sur les plages de l'Ouest.



La mer est peu agitée à agitée au vent. Une petite houle d'alizé déferle le long des côtes Sud-Est et Est.