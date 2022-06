Météo Ciel lumineux avant l'arrivée d'averses

Les belles éclaircies de la matinée laisseront rapidement place à des averses qui toucheront une bonne partie de l'île cet après-midi. La mer et le vent restent forts. Par NP - Publié le Samedi 11 Juin 2022 à 06:14

Le bulletin de Météo France :



Notre île se réveille sous un ciel lumineux sur une bonne partie de l'île. Seules les régions du Sud-Est connaissent un ciel passagèrement nuageux, porteurs d'averses comme sur Sainte-Rose ou Saint-Philippe.



Au fil des heures, les nuages prennent possession de l'intérieur de l'île.



L'après-midi, des averses se déclenchent notamment sur le Sud Sauvage, le Tampon, la Plaine des Cafres et les hauts de Saint-Leu et de Saint-Paul. La route en Corniche essuie également quelques averses.



En fin de journée et pour la nuit suivante, une nouvelle dégradation pluvieuse est attendue sur les régions du Sud-Est et Est.



Le vent de secteur Sud-Est se renforce sensiblement pour atteindre 40 à 50 km/h sur Saint-Pierre et Sainte-Marie. Il prend une composante Sud sur les plages de l'Ouest dès la mi-journée.



La mer reste forte de la Pointe au Sel à la Pointe de la table, avec une houle de Sud-Sud-Ouest voisine de 2 mètres 50 qui s’amortit vers 2 mètres en soirée.