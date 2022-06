Météo Ciel encombré à l'Est, soleil à l'Ouest

La Réunion est coupée en deux ce mercredi. Des averses sont attendues sur la moitié Est. Par NP - Publié le Mercredi 1 Juin 2022 à 06:05

Le bulletin de Météo France Réunion :



En matinée notre île se trouve coupée en deux. Sur la moitié Est, le ciel bien encombré se manifeste par des pluies éparses sur la Plaine des Palmistes, Salazie, ainsi qu'aux flancs du Volcan. Sur la moitié Ouest, le soleil est présent dés le lever du jour. Après un passage par des éclaircies généralisées, la situation se dégrade lentement l'après-midi. Sur la moitié Est, la couche nuageuse s'épaissit, avec des averses éparses qui réapparaissent. Sur la moitié ouest, même si les cumulus s'étalent aux flancs des remparts, le soleil assure l'essentiel.



Le vent d'Est reprend de la vigueur. Il faut craindre des rafales entre 60 à 70 km/h sur le littoral Sud, notamment du coté de Saint-Joseph. Sur la côte Nord, on attend encore des pointes à 40/50 km/h, alors que sur la côte Ouest, un faible régime de brise persiste.

Les températures sont stationnaires, avec des maximales proches de 27 degrés à Saint-Denis, 21 degrés à Cilaos et 14 degrés au Piton Maïdo.



Coté mer peu de changement. Elle reste peu agitée sur la côte Ouest, agitée partout ailleurs avec une houle d'alizé voisine de 2 mètres.