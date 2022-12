La grande Une Chute mortelle à la Ravine Blanche : Les gardes à vue levées

Les premiers éléments de l’enquête concernant la découverte du corps sans vie d’une jeune femme à Saint-Pierre commencent à être connus. Deux personnes avaient placées en garde à vue mais ont été relâchées. L'autopsie confirme que la chute de 7 mètres est la cause du décès. Des examens complémentaires sont menés pour déterminer les circonstances exactes du décès. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 28 Décembre 2022 à 11:21

L’enquête concernant la mort d’une femme d’une vingtaine d’années dimanche 25 décembre dévoile lentement ses mystères. Le corps sans vie de la victime avait été retrouvé au pied d’un immeuble à proximité de l’église de Ravine Blanche.



Les premiers témoignages indiquaient qu’elle s’était défenestrée d’un appartement au deuxième étage. Quatre occupants du logement avaient été placés en garde à vue, avant que deux entre eux ne soient relâchées après avoir prouvé leur absence au moment des faits.



Une autopsie a été réalisée ce mardi et confirme selon la procureure de la République de Saint-Pierre que le décès, lié à un polytraumatisme, est "compatible avec la chute de 7 mètres du 2ème étage de l’immeuble". Des analyses toxicologiques sont menées pour déterminer si la victime était en état d'ébriété lors des faits.



Les auditions des témoins et des deux gardés à vue n'ont pas permis de faire la lumière sur ce qu'il s'est passé ce soir-là. Le parquet précise que l'enquête menée par le commissariat de Saint-Pierre se poursuit.



