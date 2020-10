A la Une ... Chroniques de tonton Jules #29 - "Totion marmaille, allez pas déor !"

Par Jules Bénard - Publié le Samedi 31 Octobre 2020

« Déconfine pas nous ! Nous lé bien ici… »

« C’qui faut pas entendre comme conneries ! » disait le grand Marielle dans « La valise »… Au JT de ce midi, les journalistes interrogeaient des clients du marché forain sur les mesures à prendre ou pas ; puisqu’il y aura des mesures spécifiques pour l’Outre-mer. Ce qui est une bonne chose à mon avis et faisons confiance au Préfet qui, jusqu’ici, n’a pas dit trop de conneries. Sur le marché, une grosse dinde a eu le culot de dire : « Déconfine pas nous, na gaingn sortir ». Et sa copine en cancrelaterie : « Nous lé bien ici ».



« Nous lé bien ? » Ah bon ! On a le Coro-machin et 12 de nos communes sont au-delà du seuil d’alerte. On a la dengue, qui ravage silencieusement dans son coin. On a la grippe, le cholestérol galopant, le diabète affolant, des AVC en veux-tu en-voilà, un taux d’accidents mortels en roue libre… Que faut-il ajouter pour que cela paraisse assez grave aux yeux de certains ? Le béribéri, la chtouille, la fièvre jaune, la peste bubonique, le coup d’congne ? Pour la sécheresse c’est fait. Pour la connerie aussi. Faudrait peut-être stopper les litanies stupides à base de « ti paradis » et autres « vivre ensemble ». Ce ne sont que des leitmotivs po bouche le zyeux.

Entendre ça et mourir enveloppé dans une peau de banane…



Faut bien que la crise serve à quelque chose !

La chaîne Célio (ça a été annoncé hier soir) affiche son intention de fermer près de 100 magasins sur les quelque 200 qu’elle gère à travers le pays. Avec plus de 300 licenciements à la clef. Pas parce qu’elle est en péril, non, mais « par manque de rentabilité ». Autrement dit, « on gagne de l’argent, beaucoup de fric, mais… pas assez ! » Et vive l’hyper-capitalisme !



Quand sévissent les marabouts

« Marabout/bout’ficelle/selle de cheval/cheval de course/course à pied/pied à terre/terre de feu/feu au cul/cul d’ta mère/merde alors… !!!!! » Considérés en Afrique comme oiseaux de mauvais augure parce que se repaissant de charognes, ailleurs, de par le vaste monde, ils prétendent vous donner le bonheur intégral, un job de milliardaire, les numéros du loto, un haras gagnant, les prochains turfs dans l’ordre, la promise de vos rêves voire une idiote de Kardashian dans votre page, le cul de Sharon Stone, le QI d’Einstein, la prochaine fin brutale de votre belle-mère, etc. Je constate sobrement, moi, que comme nombre de mes concitoyens, j’en ai marre, mais alors là, plein le cul, de voir ma boîte aux lettres encombrée de prospectus de ces diseurs de mauvaise aventure ! Eh mec ! Tu es peut-être « le détenteur des secrets de la grande forêt d’Afrique » mais tu lis comme un cochon. Sur ma boîte, il est bien inscrit, en jolie écriture ronde (c’est pas la mienne) : « Pas de prospectus ni de publicités ». Ceci est d’ailleurs valable pour toutes les marques commerciales d’ici, je ne citerai personne car elles sont toujours de la même eau… fétide.



Opération anti-UV

J’en suis resté sur le flanc comme beaucoup, je pense. Grosse opération communication, à la radio, la télé, dans la presse, concernant la protection de nos petits chéris quand ils vont à la plage. Casquettes, lunettes, gels divers, sans compter les agressives recommandations style « la vie de vos enfants est en pleine lumière ». Oui, je sais, elle est approximative. En fin de compte, en cette période de quasi-confinement, ils auraient presque pu s’écrier : « Totion marmaille, allez pas déor ! » Je sais, je sais, les UV sont plus fournis de nos jours. Mais… à trop élever nos jeunes dans du coton, on les sensibilise outre mesure à tout ce qui dépasse. Je suis de l’avis général qui affirme, à juste titre, que nos jeunes sont plus grands, plus forts, plus beaux que nous au même âge. Oui, camarade, mais dès qui gaingn in coup d’congne i rente l’hôpital. Quand nous té joué fot’balle dan’ temps, èk in pamplemousse bouilli, quand té bite si in galet, le zong’ gros doigt d’pied té qui tourne à l’envers. Nous té qui achève rache à li, té qui entoure le doigt d’pied èk in chiffon sale et i continué jouer fot’balle. Coméla, i sa en chirurgie !



