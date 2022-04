Communiqué "Chronique en soi" : Un projet photographique à destination des usagers malades chroniques

Marie Manecy, artiste photographe, développe depuis plusieurs années une pratique d’œuvre collective avec tous publics. Ainsi, en 2022, ASETIS et Marie Manecy, photographe ont initié un projet photographique à destination des usagers malades chroniques, soutenu par la Dac de La Réunion, l’ARS et la société CBL repro pour la marque Canon. Par N.P - Publié le Mercredi 6 Avril 2022 à 17:56

L’association Saint-pierroise ASETIS œuvre depuis 26 ans dans l’accompagnement des personnes porteuses d’une maladie chronique sévère et reconnue personnes handicapées.



Marie Manecy, artiste photographe, développe depuis plusieurs années une pratique d’œuvre collective avec tous publics, utilisant les principes de la photographie à effet thérapeutique.



En 2022, Asetis et Marie Manecy ont initié un projet photographique à destination des usagers malades chroniques, soutenu par la Dac de La Réunion, l’ARS et la société CBL repro pour la marque Canon.



Chronique en soi, a débuté en février avec la remise d’un appareil photo Canon à chacun des 7 participants, usagers malades et aidants. Il se poursuit jusqu’en juin 2022 et propose un processus créatif individuel et collectif. Au fil des jours les participants tantôt se laissent aller à la rêverie photographique pour sortir de la maladie, tantôt illustrent leur quotidien d’images symboliques autour de leur vécu de celle-ci. La partie création pure se terminera en juin par une série de portraits photos réalisés en binômes par les participants eux-mêmes, pour aborder la notion d’identité.



Le point d’orgue, après sélection de la production collectée, sera une publication-restitution sur plusieurs semaines sur les réseaux sociaux et une exposition photographique pour les bénéficiaires de l’association, ses partenaires et le grand public avec la publication d’un note book illustré des photos et textes des participants.



A ce jour la création bat son plein avec un bel élan créatif dont voici quelques photos en annexe.



Le groupe se retrouvera prochainement à l’association Asetis, 121 chemin Casabona, à Saint Pierre, pour créer dans un studio photo reconstitué, des photos symbolisant leur façon de voir la maladie chronique.