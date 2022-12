La grande Une Chronique du football péi : Zoom sur les joueurs actuels

Depuis plusieurs années, les footballeurs réunionnais sont de plus en plus présents sur la scène nationale, européenne et internationale. Si les années 2010 ont été un âge d’or avec trois internationaux originaires de l’île, deux sont issus de la formation réunionnaise. Si aucun international ne s’illustre actuellement dans le Stadium 974 au Qatar, des joueurs sont à suivre et continuent de faire briller La Réunion dans le monde du ballon rond. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 6 Décembre 2022 à 07:35





De même pour Francis Coquelin. Né à Laval de parents réunionnais, il a été formé là-bas avant de finir sa formation à Arsenal. Après avoir eu du mal à s’imposer en Premier League, il a redonné un souffle à sa carrière en Liga espagnole où il a soulevé la League Europa avec Villareal en 2021. Après s’être intéressé aux pionniers qui ont permis au football réunionnais de s’inscrire durablement dans la cour des grands, l’heure est venue de voir les joueurs en activité. Si actuellement, aucun ne porte le maillot de l’équipe de France, ils sont plus nombreux à évoluer au sein des équipes professionnelles.Comme pour l’article précédent , le focus est fait sur les joueurs qui ont chaussé leurs premiers crampons sur l’île avant de sauter la mer. Ainsi, l’attaquant du RC Lens, Wesley Saïd, qui réussit un formidable début de saison, ne sera pas pris en compte du fait de sa naissance et formation à Noisy-le-Grand.De même pour Francis Coquelin. Né à Laval de parents réunionnais, il a été formé là-bas avant de finir sa formation à Arsenal. Après avoir eu du mal à s’imposer en Premier League, il a redonné un souffle à sa carrière en Liga espagnole où il a soulevé la League Europa avec Villareal en 2021.

Dimitri Payet : L’as des as



Doit-on encore présenter Dimitri Payet ? Après avoir tapé dans ses premiers ballons à Saint-Philippe, il intègre la JSSP à 11 ans. Un an plus tard, il s’envole au Havre pour poursuivre sa formation. Le HAC ne le retient pas et il revient à l’AS Excelsior quatre ans plus tard.



Après une saison pleine à Saint-Joseph, le FC Nantes le recrute. Il réalise une saison convaincante avec la réserve, qui lui permet d’intégrer l’équipe première le 17 décembre 2005. Il reste 3 saisons chez les Canaries avant de rejoindre un autre club mythique : l’AS Saint-Étienne.



Après 4 saisons chez les verts qui voient son éclosion, il prend la direction de Lille pour deux ans, avant de rejoindre son club de cœur : l’Olympique de Marseille. Après deux saisons pleines du côté de la Canebière, il rejoint l’Angleterre et West Ham. Sa première saison à Londres est un succès puisqu’il est élu dans l’équipe type de Premier League. La même année, il se classe à la 17e place du Ballon d’or.



En 2017, il revient à Marseille malgré l’intérêt de Manchester United. Devenu capitaine en alternance avec Steeve Mandanda, il est un cadre du vestiaire et le leader technique sur le terrain. Alternant le bon et le moins bon en fonction de sa forme physique, il reste l’atout offensif numéro un de la cité phocéenne jusqu’à l’arrivée sur le banc de l’entraîneur Igor Tudor qui ne lui accorde pas sa confiance.



Bien que recordman des Réunionnais en sélection avec 38 sélections et 8 buts, son parcours en Bleu est souvent frappé du sceau de la malchance. Après ses premières convocations en 2010 sous Laurent Blanc, il n’est sélectionné que ponctuellement et rate l’Euro 2012 et le Mondial 2014.



Finalement, sa saison exceptionnelle avec les Hammers en 2016 lui vaut d’être appelé lors de l’Euro 2016 en France. Il s’illustre lors du premier match face à la Roumanie avec une passe décisive pour Olivier Giroud et un but d’anthologie qui offre la victoire aux Bleus (2 à 1). Ses larmes lors de son remplacement sont restées célèbres.



Face à l’Albanie, il inscrit le deuxième but des Français et marque à nouveau en 1/4 de finale face à l’Islande. Malheureusement, le Portugal brise ses rêves de titre en final, où il blesse Christiano Ronaldo sur un contact en début de match.



En 2018, il manque la Coupe du monde victorieuse de l’équipe de France après sa blessure lors de la finale de l’Europa League face à l’Athlético Madrid. L’organisation du Modial 2022 en décembre lui a également joué un bien mauvais tour. Alors qu’il a probablement réalisé la meilleure saison de sa carrière en 2021-2022, suscitant un débat national sur son retour en Bleu, l’arrivée d’Igor Tudor comme coach de l’OM durant l’été le prive de temps de jeu. En conséquence, Didier Deschamps ne le convoque pas.



Malgré tout, il reste celui qui a fait prononcer le nom de l’île de La Réunion dans toutes les langues. Les supporters de West Ham chantait « We’ve got Payet » (nous avons Payet), mais n’en déplaise aux Londoniens, sa ta nou pas a zot !

Ludovic Ajorque : La tour de contrôle



Né en 1994 à Saint-Joseph et fils du footballeur Jean-Noël Ajorque, qui avait joué pour la réserve du RC Lens, Ludovic Ajorque n’a pas mis longtemps avant de se faire remarquer. En 2006, il remporte la Danone Nations Cup avec la sélection de La Réunion, ce qui lui permet d’intégrer le pôle Espoir.



Formé à l’AS Excelsior, il jouera au même au côté de son père à 17 ans. Il rejoint ensuite le centre de formation Angers SCO où il évolue avec la réserve. Malgré 2 apparitions avec le groupe pro, il est envoyé en prêt au Poiré-sur-Vie VF, qui évolue en National. Angers le prête ensuite au Luçon FC, où il continue d’approfondir sa science du but.



Finalement, c’est Clermont Foot qui va lui donner sa chance d’évoluer chez les pros en 2016. Après une première saison entachée de blessures, il inscrit 14 buts lors de sa deuxième saison en Auvergne et termine 6e meilleur buteur de Ligue 2.



Des performances qui attirent l’attention du RC Strasbourg qui le recrute en 2018 et lui permet de découvrir la Ligue 1. À la fin de sa première saison alsacienne, il soulève la Coupe de la ligue. Il devient l’attaquant titulaire durant 4 saisons. La sélection de Madagascar lui fait les yeux doux en 2018.



Il entame sa 5e saison au RC Strasbourg, malgré l’intérêt de plusieurs clubs allemands. Malheureusement pour le Saint-Josephois, son entraîneur lui préfère Kevin Gameiro et Habib Diallo sur le front de l’attaque. Il assiste souvent depuis le banc aux contre-performances de son équipe, actuelle avant-dernière du championnat, et se contente de bribes de match. Peut-être le moment de tenter de se relancer ailleurs?

Rayan Raveloson : Le globe-trotter



Né à Madagascar en 1997, Rayan Raveloson a été formé à la SS Jeanne d’Arc. À 16 ans, il part au Tours FC pour achever sa formation et où il débute sa carrière en 2014. Quatre ans plus tard, il signe à Troyes où il gagne en expérience. C’est à ce moment là qu'il effectue ses premières sélections avec Madagascar et participe à la CAN 2019 avec les Barea.



En 2021, il rejoint les Los Angeles Galaxy qui évoluent en Major League Soccer (MLS). Il effectue une saison pleine qui lui permet de signer l’été dernier à l’AJ Auxerre qui a effectué son retour parmi l’élite du football français.

Mathieu Acapandié : L’enfant précoce



Le Saint-Pierrois détient un record : il est le plus jeune Réunionnais à signer un contrat pro à tout juste 17 ans. Le FC Nantes le laisse faire ses gammes avec les jeunes où il a remporté le championnat national U19. Il compte trois sélections en équipe de France U17 et U19. Il est le cousin de Vincent Acapandié, qui a évolué plusieurs années à l’AJ Auxerre (Ligue 2).



Également passé par le pôle Espoir de La Réunion, il s’envole donc à Nantes en 2019 après avoir été formé au CO Saint-Pierre. D’abord milieu de terrain, puis défenseur central, il est replacé en tant que latéral droit où il peut exploiter ses talents offensifs. Ce positionnement lui donne une carte à jouer, car les latéraux sont très recherchés. Un joueur à suivre de très très près.



Si aucun Réunionnais ne porte le maillot bleu actuellement, il serait prématuré de penser que le football péi ne récolte pas les fruits du travail accompli, comme nous le verrons dans le prochain article.



