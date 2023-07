La grande Une Chronique de la violence ordinaire : Enceinte ou pas, même combat

Deux hommes au comportement violent sous l'empire d'un état alcoolique ont une nouvelle fois comparu dans la salle d'audience correctionnelle de Champ Fleuri cette semaine. Des murs qui n'en peuvent plus d'entendre les excuses des prévenus et d'assister à la honte, à la culpabilité et aux larmes des victimes. Par IS - Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 à 09:53

C'est elle qui a été frappée mais c'est lui qui pleure



Enceinte de huit mois, une mère de famille a pris une gifle et un coup de pied de la part de son conjoint ivre dans la journée du 14 juillet dernier. À la barre, elle supplie le tribunal de ne pas envoyer Bryan T. en prison afin qu'il puisse assister à l'accouchement. C'est elle qui a été frappée mais c'est lui qui pleure afin de convaincre le tribunal de le laisser aller s'occuper de ses enfants, dont celui à naître. La procureure s'étonne de ce soudain dévouement paternel.



En effet, le 13 juillet dernier en pleine journée, Bryant T., 26 ans, 14 mentions au compteur et un sursis probatoire au-dessus de la tête, avait consommé deux bières et une bouteille de Bourbognac sans se soucier du reste de la famille. C'est ainsi que pour une histoire de téléphone le couple s'était disputé. Elle avait mordu le doigt de son bien-aimé qui avait répliqué par une baffe etc... Bryan T. est en prison pour 10 mois.





Coups et menaces envers son ex-compagne



Quant à Cédric C. qui voulait "causer avec son ex-compagne, mais elle voulait pas", mal lui en a pris puisqu'il a poussé la mère de ses trois enfants, qui en tenait d'ailleurs un dans ses bras, dans l'escalier. Tombée au sol, la malheureuse avait alors reçu de multiples coups sur le corps, et ce, devant toute la famille puisque la scène se déroulait à l'issue d'un repas d'anniversaire à Saint-André, le 14 juillet dernier. Des témoignages recueillis auprès de proches, les menaces envers l'ancienne conjointe avaient commencé d'entrée de jeu et alors que l'alcool n'avait pas encore coulé. La jeune femme assise dans la salle d'audience, une minerve autour du cou, écoute en pleurant l'histoire de sa vie.



En 2017, Cédric B., 32 ans, avait écopé d'un rappel à la loi suite à une main courant déposée par la même victime. Puis, en 2019, le pompiste l'avait menacée avec un couteau. Cette fois-ci, le mis en cause est condamné à 2 ans de prison, dont un an avec sursis probatoire, avec obligation de soins, obligation d'indemniser la victime et de suivre un stage de citoyenneté, ainsi qu'une interdiction de contact. Il dort en prison.