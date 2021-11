7mag.re Chrisy, travailler différemment et s'épanouir

Active elle l'est la belle Chrisy tout en affichant un sérénité constante. Son secret? La jeune maman a choisi pour son équilibre une toute nouvelle façon de travailler et de prendre soin d'elle et des siens et manifestement la recette, qu'elle a choisie de nous partager, est bonne!



Photos : Yks Yakusa @ Studio974 Par Chloé Grondin - Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 à 15:28





Son tout nouveau statut de maman lui a fait réaliser encore plus l'importance de l'hygiène de vie. Faire du sport, A 31 ans, Chrisy est une maman épanouie d'une petite fille de 3 ans. Assistante sociale, passionnée par son métier, elle a notamment pu travailler dans le domaine du handicap. Mais depuis la naissance de sa fille, la ravissante brune s'intéresse à toute la problématique du bien être et de la santé.Son tout nouveau statut de maman lui a fait réaliser encore plus l'importance de l'hygiène de vie. Faire du sport, LIRE LA SUITE