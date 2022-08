"Christopher Caroupaye est LA victime", rappelle Maître Jean-Christophe Molière

"En ma qualité de conseil de Christopher Caroupaye, il est important de recentrer les faits et le débat. Christopher Caroupaye n'a pas été mis en examen pour des infractions relatives aux stupéfiants. Il est 'LA' victime de cette terrible agression à l'arme blanche, qui, sans l'intervention des passants, aurait entraîné sa mort. Qu'on cesse de colporter des récits pour tenter de discréditer mon client", s'insurge la robe noire."À ce jour, le seul mis en examen est l'agresseur de Christopher Caroupaye . Je tiens à rappeler qu'aucune charge n'est retenue à l'encontre de mon client. À ce jour, il n'a commis aucune infraction et il est la victime de cette violente agression. Il est important qu'il soit entendu pour qu'il puisse donner sa version des faits sur l'agression qu'il a subi. Cette violente agression lui vaut une ITT de 120 jours, sans compter les graves séquelles qu'il va garder . Il y a beaucoup d'histoires et de 'la di la fé' mais le seul mis en examen est son agresseur", nous explique Maître Jean-Christophe Molière.