Christophe Maé enchante toute la Réunion avec son duo

12 ans après son 1er concert à la Ravine Saint-Leu, l'ancien acteur du Roi Soleil nous est revenu avec un concert unique au Petit stade de l’Est hier soir. Pendant plus de deux heures, Christophe Maé a assuré le show avec ses nouvelles chansons devant un auditoire plus qu’enthousiaste sans négliger pour autant les tubes du passé. Il n’a pas hésité de descendre dans la fosse pour embrasser les chanceux au premier rang , ou encore saluer les spectateurs et faire monter quelques uns sur la scène. Véritable showman, l’artiste aime surprendre ses fans. Et Maé a réussi à surprendre toute la Réunion en faisant chanter notre Soan avec lui sur scène. Que d’émotions partagées et un billet pour décrocher la lune.

Revivez avec nous ces émotions à travers les vidéos ci-dessous.