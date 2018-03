Christophe Lemaitre passe son tour pour le 100 mètres

Christophe Lemaitre ne s'alignera pas sur l'épreuve reine du 100 mètres aux Jeux Olympiques de Londres. Le sprinteur français privilégie le 200 mètres, discipline où il estime avoir plus de chances de décrocher une médaille.



"Je sais que j'ai mes chances pour le podium" sur le 200 mètres, a déclaré au Parisien Christophe Lemaître. "Si je décroche une médaille, c'est que j'aurai fait un chrono de fou. Ce sera la plus belle que j'ai obtenu jusque-là, c'est sûr. Une médaille à Londres, ce serait énorme", précise-t-il.



"Qui suis-je à côté de Bolt ?"



Le Français a justifié son choix de ne pas défier les meilleurs sur le 100 mètres : "Je fais partie de la famille très restreinte des sprinteurs tricolores qui décrochent des médailles. Mais pour le moment, qui suis-je à côté de quelqu'un comme Bolt qui court en 9"58 ?"



Son entraîneur, Pierre Carraz, lui donne raison. "Aux bilans mondiaux, sur 100m, Christophe n'est que dixième (10"04) parmi les engagés. Sur 200m, on peut espérer une médaille", peut-on lire sur lequipe.fr.



Christophe Lemaitre devrait débarquer à Londres le 4 août prochain, jour où sont programmés... les séries du et les quarts de finale du 100 mètres. Pas sûr que cela soit une coïncidence, le sprinteur se gardant une possibilité de finalement s'inscrire sur le 100 mètres si des prétendants au titre déclarent forfait.