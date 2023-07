La grande Une Christophe Dafreville, de pionnier du MMA réunionnais à coach de l'équipe de France

Actuellement en vacances dans son île natale, Christophe Dafreville en a profité pour donner trois stages de MMA. L'occasion pour lui de rencontrer les nouveaux adeptes d'un sport qu'il a contribué à légitimer jusqu'à sa légalisation au plan national. Devenu entraîneur de l'équipe de France amateur, le Saint-Pierrois revient sur ce parcours incroyable. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 9 Juillet 2023 à 15:35



La fraîcheur des hauts était bien présente, mais n'aura démotivé personne. Hier, ils étaient 80 à greloter un lundi soir pour attendre le début d'un entraînement un peu particulier. Après Saint-Paul et Saint-Louis, c'est le Tampon qui a eu droit à un cours de MMA dispensé par l'entraîneur de l'équipe de France amateur en personne. Un coach bien particulier, puisque c'est sur les tatamis du sud de La Réunion qu'a débuté le parcours martial de Christophe Dafreville.



Né à Saint-Pierre, c'est à l'âge de 5 ans que Christophe et toute sa fratrie vont découvrir le judo, impulsé par la passion de leur père Jean-Yves. Une passion que Christophe et son frère cadet Matthieu vont hériter.



Si La Réunion n'a pas oublié l'épopée olympique de Matthieu lors des JO de Pékin en 2008 où il est arrivé au pied du podium, l'aventure pugilistique de Christophe est restée sous les radars médiatiques. Et pour cause, c'est une voie alors illégale en France que le Saint-Pierrois a choisi : celle des Arts-Martiaux Mixtes (MMA).



Les premiers pas dans la cage



Après avoir quitté La Réunion pour intégrer le Pôle France de Judo à Orléans, Christophe Dafreville va parvenir à se hisser en première division. À côté de cela, il découvre un nouveau sport qui commence à faire parler de lui. "Déjà à l'époque, je regardais des vidéos de MMA. Le spectacle me plaisait. Après je me suis mis à pratiquer", explique-t-il.

C'est donc avec le jiu-jitsu brésilien, car "très complémentaire de son activité de judoka", qu'il va entamer cette reconversion. Au total, il va effectuer une vingtaine de combats qui lui auront permis de voyager à travers le monde, notamment au Japon où la ferveur du public est inégalable.



"La suite logique était de transmettre mon savoir, mon expérience. Donc je suis devenu coach", explique-t-il simplement. Depuis deux ans, il est l'un des entraîneurs de l'équipe de France amateur de MMA.



Pour sa première grande compétition internationale à la tête de l'équipe, trois de ses élèves sont devenus champions d'Europe. L'équipe fera deux podiums lors des championnats du monde suivants. De quoi voir plus loin.



Le rêve olympique est toujours présent



"Je pense que ce sport peut devenir olympique. Je pense que le format 3 x 3 minutes est idéal. Il n'y a pas beaucoup de sang. Le règlement est adapté. Il y a quand même des protections, moins de blessures et c'est très télévisuel. Le but du jeu c'est que cette pratique devienne une pratique pour tous et pas seulement un spectacle de haut-niveau", espère-t-il.



Bien évidemment, Christophe Dafreville compte développer le MMA, là où tout a commencé pour lui. "Je suis un pur Réunionnais et c'est évident que j'ai envie de rendre tout ce qu'on m'a donné. J'ai envie de partager ça avec mes frérots, mes amis qui sont restés là. Il y a 10 ans, je venais déjà donner des stages très techniques à La Réunion. C'est dans la continuité de ce que je veux transmettre aux Réunionnais depuis toujours".



