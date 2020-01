National Christophe Castaner annonce le retrait immédiat de la grenade lacrymogène GLI-F4





Elle serait à l'origine de la perte de 8 mains, arrachées alors que les manifestants essayaient de les saisir pour les relancer sur les forces de l'ordre.



"Ces grenades explosives dites GLI-F4, qui ont comme défaut de contenir de l'explosif, j'ai pris la décision de les retirer de l'usage. Elles n'ont pas une couleur, un signalement spécifique. Il est arrivé, il y a plusieurs mois déjà, que des policiers soient obligés de les utiliser pour se désengager d'une menace et que des manifestants, les prenant volontairement en main, se blessent gravement. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il nous faut retirer les GLI-F4", a-t-il déclaré. La grenade GLI-F4 est une grenade lacrymogène instantanée. Elle équipe les forces de l'ordre depuis 2011 et n'est plus produite depuis 2014, mais elle reste cependant encore utilisée par le gouvernement jusqu'à épuisement des stocks et est remplacée progressivement par la grenade GM2L. Avec ses 30 grammes d'explosifs dont 26 grammes de TNT, la France est aujourd'hui le seul pays européen à en faire l'usage en maintien de l'ordre. Elle peut être utilisée à la main ou avec un fusil lanceur de grenades. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé ce matin lors d'une interview à la télévision le retrait "immédiat" de la grenade lacrymogène GLI-F4, régulièrement accusée par les Gilets jaunes de provoquer de graves blessures chez des manifestants.







