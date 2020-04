Christophe Castaner : Le 1er tour des municipales est annulé, nouvelles élections en septembre

Retour à la case départ. Ce mardi soir, Christophe Castaner a présenté un projet de décret annulant le premier tour des élections municipales .



Alors que le deuxième tour devait se tenir "au plus tard en juin 2020", l'exécutif a décidé de repousser l'échéance "par mesure de prudence", a justifié le ministre de l'intérieur interrogé à sa sortie du Palais de l'Elysée où il était venu échanger une dernière fois avec le président de la République.



Un projet de loi organisant le nouveau scrutin sera présenté au cours du conseil des ministres de mercredi de la semaine prochaine, après après avoir été examiné par le Conseil d’Etat en urgence. Et le projet de loi sera soumis au Parlement en effectif réduit en fin de semaine prochaine.



Selon une source proche de l'Elysée, "les dates des 20 et 27 septembre" sont privilégiés.



De quoi rebattre les cartes puisque, suite à cette annulation des résultats du premier tour, tous les compteurs seraient remis à zéro. Nouvelle campagne électorale, nouveaux comptes de campagne, nouvelles candidatures. On peut par exemple imaginer que certains candidats ne se représenteront plus, tandis que d'autres apparaitraient.



Par contre, selon Christophe Castaner, "les maires élus dès le premier tour conserveront leurs mandats". Et les mandats de ceux qui seraient élus en septembre s'achèveraient le même jour que ceux de ceux élus le 15 mars dernier.



Rappelons qu'environ 30.000 communes sur les 36.000 que compte la France, ont réussi à élire leur maire dès le premier tour.