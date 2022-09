Communiqué Christine Torres nommée sous-préfète chargée de la cohésion sociale et de la jeunesse

La préfecture de La Réunion informe de la prise de fonction prochaine de Christine Torres en tant que sous-préfète en charge de la cohésion sociale et de la jeunesse.

Par décret du 16 septembre 2022, Christine Torres a été nommée sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Réunion.



Après un riche parcours au sein de l’administration publique, tant en ministère qu’en préfecture, elle succède à Camille Dagorne en tant que sous-préfète chargée de la cohésion sociale et de la jeunesse.



Elle aura pour mission de conduire, sous l’autorité du préfet, l’ensemble des politiques de l’État en matière de cohésion sociale et d’égalité des chances, de la mise en cohérence et de la coordination des actions conduites pour renforcer et promouvoir la réussite et l’insertion des jeunes à La Réunion.



Christine Torres prendra ses fonctions à compter de ce lundi 19 septembre 2022.