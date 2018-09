Christine Richet nommée directrice des affaires culturelles de La Réunion

Administratrice civile hors classe, Christine Richet est nommée directrice des affaires culturelles de La Réunion, par arrêté du Premier ministre, de la ministre de la Culture et de la ministre des Outre-mer en date du 9 août 2018. Elle succède ainsi à Marc Nouschi et prendra ses fonctions le 3 septembre 2018.



Depuis 2016, Christine Richet, était directrice-adjointe chargée du patrimoine à la direction régionale des affaires culturelles du Grand-Est après avoir occupé le poste de DRAC de Champagne- Ardenne (2014-2016) et d’administratrice générale de l’Établissement public du château de Fontainebleau (2010-2014).



Historienne et archéologue de formation, elle a débuté dans le secteur privé auprès de la revue Archéologia puis a rejoint le ministère de la Culture en 1986. Elle y participe à la création des Éditions du Patrimoine au Centre des monuments nationaux dont elle est devient responsable-adjointe de 1997 à 2002.



Adjointe au chef de la mission de la recherche et de la technologie de la direction de l’administration générale du ministère de la culture (2002 à 2004) puis secrétaire générale adjointe de la délégation au développement et aux affaires internationales (2004 à 2005) elle occupe les fonctions de secrétaire générale (2006-2009) de deux des quatre programmes budgétaires du ministère de la culture consacrés pour l’un à l’enseignement supérieur, à l’éducation artistique et culturelle, aux mesures de démocratisation culturelle et à l’action internationale, et, pour l’autre, à la recherche et à la diffusion de la culture scientifique et technique.



Elle a été parallèlement chef de projet de (2008-2009) pour assurer la fusion du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie au sein d’un nouvel établissement, Universciences.