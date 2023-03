Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Christine Rémy : Gérante d’une boîte de nuit

La Ville de Saint-Paul crée une nouvelle fois l’événement avec un mois de mars totalement consacré aux femmes. Un programme riche, ambitieux et diversifié traduit cette ambition sur le territoire. L’occasion de mettre en lumière huit femmes inspirantes, déterminées et admirables.

La commune réaffirme ainsi son engagement constant à l’occasion de la Journée internationale des Droits des femmes du 8 mars mais aussi toute l’année. À l’instar d’autres femmes, dont le portrait sera publié ce mois-ci, le parcours de Christine RÉMY force le respect. Découverte de l’emblématique reine des nuits saint-gilloises.

Actuellement gérante du bar-discothèque le Pinkananas dans la station balnéaire, elle possède également la casquette de vice-présidente de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de La Réunion pour la branche « nuit ». Un nouveau défi sur la route de cette cheffe d’entreprise, très curieuse d’esprit, et totalement autodiacte. Depuis bientôt 30 ans, elle participe à l’attractivité de Saint-Gilles-les-Bains.

Christine RÉMY dispose en effet d’une très grande expérience du monde de la nuit dans la station balnéaire. Née à Saint-Denis, la désormais Saint-Gilloise a toujours osé entreprendre. Après la fin de ses études à Montpellier, elle commence sa carrière dans l’hôtellerie de luxe. Mais c’est finalement aux Antilles que Christine rejoint « cette incroyable machine qu’est la Nuit », comme elle aime à qualifier son domaine d’activité.

Le succès du mythique Planet Soleil

Puis en 1997, c’est le retour sur son île natale, à La Réunion. Le début d’une aventure couronnée de succès avec l’ouverture du Planet Soleil à l’Hermitage-les-Bains. Les quadragénaires se souviennent de cette discothèque. Ce lieu qualifié de mythique à l’époque marque les esprits. Des milliers et des milliers de nuits aussi festives les unes que les autres illuminent Saint-Gilles-les-Bains.

Cette belle aventure sera d’ailleurs synonyme de nouveaux horizons pour Christine RÉMY. Animée par son incroyable curiosité, elle n’hésite pas à se diversifier. Parallèlement à son activité, elle développe une nouvelle entreprise à Saint-Gilles-les-Bains. Véritable passionnée de belles chaussures, elle ouvre une boutique de chaussures de luxe à la plus grande joie des clientes. Sa vie professionnelle prend alors un nouveau tournant.

« Très fière car Christian LOUBOUTIN, le célèbre créateur de chaussures et de sacs me donne l’exclusivité sur toute la France métropolitaine pour diffuser ses petites merveilles », se souvient-elle. Véritable touche-à-tout, elle emprunte un chemin prometteur grâce à son talent de femmes d’affaires. Elle lance avec réussite son agence de mannequin.

Toujours regarder autour de soi et acquérir des avoirs

Puis, elle ouvre une agence évènementielle de prestige pour répondre à la demande des entreprises réunionnaises. Pendant une dizaine d’années, Christine RÉMY parvient à gérer de front ces deux sociétés. Consciente des enjeux liés à l’image de marque, elle se forme au Community management et monte encore en compétences. Le contact humain la motive toujours autant.

La nuit est à la fois une affaire d’humain mais aussi de surprises. La nuit se prépare surtout le jour avec la gestion du personnel. « Motiver, entraîner le personnel à faire mieux : j’use de mon instinct maternel. Tantôt exigeante et sévère tantôt protectrice et attentive. Ce rapport est essentiel », assure la patronne du Pinkananas.

Christine Rémy occupe également l’un des plus beaux rôles de sa vie. Celui de maman comblée de ses deux fils, Romain et Maxime, respectivement âgés de 37 et 29 ans. Pour qualifier son parcours éclectique, cette self-made-woman garde le dernier mot, comme souvent. « Je ne revendique pas le fait d’être une femme dans un monde d’hommes mais j’affirme sans hésitation que c’est la personnalité qui permet d’évoluer. »

Toujours regarder autour de soi et acquérir des savoirs : voici le crédo de Christine RÉMY. Bravo à elle pour ce chemin de vie si brillant !



Retrouvez toute la programmation du #Moisdelafemme à Saint-Paul





