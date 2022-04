Christiane Vienne, Sérénissime Grand Maître de la Grande Loge Mixte de France, est à La Réunion

Le communiqué :



La Grande Loge Mixte de France célèbre ses quarante ans cette année en 2022.



Quarante années d’existence, quarante années d’évolutions et de changements qui ont permis d’évoluer au rythme de la société française. Cet anniversaire est l’occasion pour Christiane Vienne, Sérénissime Grand Maître de la Grande Loge Mixte de France de revenir « à nos fondamentaux, à notre histoire mais surtout d’organiser de multiples rencontres, de nous retrouver, d’échanger, de parler ensemble, de nous ouvrir au monde extérieur. » Des événements publics seront ainsi organisés sur l’ensemble du territoire, une belle occasion de «rassembler ce qui est épars », selon Christiane Vienne !



La Réunion a été choisie pour célébrer comme il se doit cet événement. En effet, Christiane Vienne, Sérénissime Grand Maître de la Grande Loge Mixte de France est sur l’île du 25 au 29 avril 2022.



UNE CONFERENCE GRAND PUBLIC LE 26 AVRIL A 18H30 A SAINT DENIS



« Etre franc-maçon, c’est réfléchir sur soi-même, sur la société, nos échanges sont destinés à construire un savoir ensemble. »



Point d’orgue de ce séjour, Christiane Vienne animera pour le grand public une conférence sur le thème « La franc maçonnerie entre Mythes et Réalité ». Aujourd’hui encore, l’univers de la franc-maçonnerie est entouré de légendes et de mystères. Il y a ce que l’on sait et il y a ce que l’on croit savoir. Nul doute que cette conférence qui aura lieu au grand salon de l’hôtel de ville de Saint-Denis, le mardi 26 avril 2022 de 18h30 à 19h30 attirera beaucoup de monde.

Entrée libre et gratuite



UNE TENUE BLANCHE OUVERTE



Le 28 avril prochain au Temple Maçonnique de Saint Pierre aura lieu une TBO , une Tenue Blanche Ouverte, ouverte aux Francs Maçons qui peuvent y emmener des Profanes, désirant rejoindre l’Ordre.



Christiane Vienne a été élue Grand Maître de la Grande Loge Mixte de France le samedi 18 septembre 2021. Cette obédience maçonnique compte plus de 5.300 membres. Elle succède ainsi à Edouard Habrant qui était Grand Maître depuis juin 2018. Née en 1951, Christiane Vienne fut ministre de la santé, de l’action sociale et de l’égalité des chances du gouvernement wallon de 2004 à 2007, elle a également été députée et sénatrice. Initiée en 2008 à la Grande Loge Mixte de France, elle a été Vénérable Maître de la Respectable Loge Pandore à l’Orient de Lille et membre du Conseil de l’Ordre de la G.L.M.F. de 2016 à 2020 (elle a exercé les fonctions de Premier Grand Maître adjoint de 2018 à 2020).