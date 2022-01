A la Une . Christiane Taubira se déclare officiellement candidate à la Présidentielle

L’ancienne garde des Sceaux a déclaré officiellement sa candidature à l’élection présidentielle ce samedi à Lyon. Par N.P - Publié le Samedi 15 Janvier 2022 à 15:04





L'ex garde des Sceaux souhaite se soumettre au résultat du scrutin de la Primaire populaire, dont la liste définitive des participants sera communiquée dans la journée.



La Guyanaise a présenté les grandes lignes de son programme et a fait part de sa volonté de "renforcer la puissance publique" pour un Etat "plus attentif" et "plus juste". Parmi ses orientations : un Smic à 1 400 euros net, une taxation plus forte du patrimoine, 100.000 soignants supplémentaires, et 800 euros mensuels pour les étudiants pendant cinq ans.





--

Sur le même sujet :



Ils ont poussé Christiane Taubira à se présenter L’ancienne ministre de la Justice entre officiellement dans la course à la présidentielle. Christiane Taubira a déclaré sa candidature ce samedi lors de sa visite à Lyon, à l'occasion d'un rassemblement militant pour l'union de la gauche.L'ex garde des Sceaux souhaite se soumettre au résultat du scrutin de la Primaire populaire, dont la liste définitive des participants sera communiquée dans la journée.La Guyanaise a présenté les grandes lignes de son programme et a fait part de sa volonté de "renforcer la puissance publique" pour un Etat "plus attentif" et "plus juste". Parmi ses orientations : un Smic à 1 400 euros net, une taxation plus forte du patrimoine, 100.000 soignants supplémentaires, et 800 euros mensuels pour les étudiants pendant cinq ans.--Sur le même sujet :