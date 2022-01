A la Une . Christiane Taubira remporte la Primaire populaire

Christiane Taubira, l’ancienne ministre de la justice et porteuse du projet de mariage pour tous, a terminé première de cette consultation citoyenne qui a réuni plus de 400 000 votants. Elle devance Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Anne Hidalgo termine cinquième derrière Pierre Larrouturou. Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 30 Janvier 2022 à 22:24

392.738 personnes ont voté sur les quelque 470.000 inscrits, soit un taux de participation légèrement supérieur à 84%. Un chiffre somme toute pas étonnant dans la mesure où tous les votants avaient préalablement dû s'inscrire.



Rappelons que Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon avaient dès le départ, annoncé qu'ils ne souhaitaient pas prendre part à cette consultation.



Si le fait que Christiane Taubira arrive en première position n'est pas en soi une surprise, la la cinquième place d'Anne Hidalgo avec comme mention "passable plus" est une véritable humiliation pour la maire de Paris. Reste à savoir maintenant si elle a se maintenir, comme elle l'a sans cesse affirmé, ou se retirer en faveur de Christiane Taubira.





