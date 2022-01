National Christiane Taubira fait un pas de plus vers la Présidentielle

L’ancienne garde des Sceaux vient d’annoncer se présenter à la Primaire populaire de la gauche, visant à désigner un candidat pour la gauche lors des élections présidentielles. Une annonce qui conforte la tendance d’une candidature de Christiane Taubira. Un scrutin que les autres candidats de gauche continuent de bouder. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 10 Janvier 2022 à 09:44

Les ambitions présidentielles de Christiane Taubira se font plus en plus claires. L’ancienne députée de Guyane a indiqué hier vouloir se soumettre au résultat de la Primaire populaire qui se tiendra du 27 au 30 janvier.



"J'accepte le risque de la démocratie. J'accepterai le verdict de la Primaire populaire, (…) dernière chance d'une union possible de la gauche", a indiqué Christiane Taubira au micro de BFM TV.



La primaire populaire est un scrutin organisé par les militants indépendants pour désigner un candidat de gauche. L’ancienne ministre a de nouveau tenté de rallier les différents partis de gauche à cette primaire, mais a de nouveau essuyé des fins de non-recevoir.



Invité de l’émission Le Grand Jury, Jean-Luc Mélenchon a déclaré : "Ce n’est pas mon affaire". "Quand c'est non, c'est non", a de son côté exprimé Yannick Jadot sur France Inter. Enfin, Fabien Roussel, le candidat du PCF, a quant à lui souligné que Christiane Taubira "risque d’être une candidate de plus". Anne Hidalgo semble également vouloir s’éloigner de ce vote.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur