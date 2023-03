A la Une . Christian Annette : "Totalement scandaleux"

Un des rares élus présents ce vendredi à l'occasion du conseil municipal de Sainte-Marie, reporté en raison de la défiance d'une bonne partie des élus de la majorité envers leur maire Richard Nirlo, Christian Annette a regretté le "triste spectacle" donné. Par SI - Publié le Samedi 4 Mars 2023 à 06:36





Il reprend : "je trouve çà totalement scandaleux. Les luttes de pouvoir ne doivent pas nous conduire à une telle situation, ce n'est pas possible. Il y a des échéances électorales qu'il faut attendre, on peut-être ambitieux mais on se doit de respecter le calendrier démocratique".

"On parle quand même de redresser la situation financière"



Pour Christian Annette, tout a "explosé" ce vendredi car dit-il, "chacun veut son avantage". "On favorise toujours un petit groupe d'élus autour de ça et cela crée des coteries : chacun veut trouver un avantage personnel et quand il n'a pas obtenu du maire ce qu'il veut et bien, il participe à cette cabale".



Pourtant élu de l'opposition et souvent "en désaccord" avec la ligne politique de Richard Nirlo et de sa majorité ("qui ne font pas les efforts qu'il faut"), Christian Annette appelle néanmoins ces derniers à revenir travailler "dans l'intérêt de la population".



"On parle quand même de redresser la situation financière, ça mérite beaucoup mieux que ça. Chacun est sur sa petite logique personnelle, c'est avoir le pouvoir pour le pouvoir. On fait de belles déclarations mais chacun est là pour soi", termine-t-il.





