Courrier des lecteurs Christ est ressuscité !

Par Carl Joseph - Publié le Dimanche 17 Avril 2022 à 06:53



Elle ne s'oppose pas aux autres croyances des autres religions, elle s'ajoute, prend place tout simplement ou avec rayonnement dans son antériorité. (Pour y croire il faut déjà comprendre).

Il ne s'agit pas de se ressusciter de sa véritable nature humaine qui vient de poussière pour finir en poussière, mais de sa situation à quel que niveau on est dans ses joies de vivre comme dans ses souffrances intérieures. C'est dans ce sens que Pâques est à fêter avec ferveur et dans la spiritualité.

Elle est source de renouveau dans sa vie ordinaire de tous les jours, de résurrection en soi après crucifixion de ses fautes, erreurs et autres vilénies..

Une symbolique du calvaire du Christ...et de sa résurrection spirituelle. La force de Pâques, c'est ça. Vive la Pâques éternelle ! Alléluia, alléluia. NB.. joyeuses Pâques aux deux candidats en lice pour dimanche prochain... Ils ont besoin de se ressusciter et de se reconstruire dans une vision plus humaine de la société française quitte à crucifier leur égo respectif. La formule consacrée que les Chrétiens se plaisent à prononcer avec ferveur et fidélité comme un renouvellement de vœux à chaque Pâques.