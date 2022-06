Courrier des lecteurs Choquant chômage

Par François-Michel Maugis - Publié le Mardi 28 Juin 2022 à 07:14





Mais, au lieu de jouer les Ponce-Pilate ou les arbitres entre employeurs et employés, entre clients et fournisseurs, ne vaudrait-il pas mieux mettre tout le monde autour d’une table et proposer un plan efficace et durable de réorganisation des activités des Réunionnais ? Se nourrir sur le sol réunionnais et fabriquer ici tout ce que l’on peut produire localement, voilà l’une des meilleures pistes pour augmenter le nombre d’emplois disponibles. Et s’il fallait un peu de sous pour financer cette politique, il semblerait judicieux de taxer intelligemment les importations dont on pourrait se dispenser. Que l’on m’explique cette dichotomie entre ce que l’on fait à ce sujet et ce qu’il faudrait faire. Que l’on m’explique pourquoi le pouvoir central laisse perdurer ces anomalies domiennes. Que l’on m’explique pourquoi les responsables locaux restent si peu soucieux de l’équilibre de leur région et de la dangereuse augmentation des inégalités que cette politique imbécile génère ? Cela ressemble fort à ce qui se passe sur notre planète et qui nous conduit tout droit à une troisième guerre mondiale. Dieu merci, il semblerait que les jeunes générations ne l’entendent pas de cette oreille. Les « bifurquers » de nos prestigieuses grandes écoles en rupture avec le politiquement correct, semblent souffler une autre musique.



Voir : https://www.youtube.com/watch?v=FQTnSvaN7Xo ou : https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/06/25/a-polytechnique-et-a-sciences-po-vent-de-contestation-lors-des-remises-de-diplomes-face-a-l-urgence-climatique-et-sociale_6132043_4401467.html