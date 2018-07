Chômage record à La Réunion: "On ne nous donne pas l'opportunité"... Les Réunionnais blasés

Plus de 168 000 personnes sans emploi à La Réunion, (triste) record battu par notre département en matière de chômage…Les chiffres publiés hier par la DIRECCTE et Pôle emploi , à savoir une augmentation de 2,1% des chômeurs toutes catégories confondues sur le dernier trimestre (+4,7% sur un an), ne sont pas pour rassurer les Réunionnais qui tentent de sortir de cette situation…