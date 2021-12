Social Chômage, Pass sanitaire, prime de Noël : les changements de décembre

De nombreuses nouveautés sont à prendre en compte pour ce mois de décembre 2021. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 30 Novembre 2021 à 16:53

En décembre, on attend le père Noël mais c’est généralement l’État qui sonne à la porte. Que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises nouvelles, de nombreux changements sont à prendre en compte. Petit tour d’horizon de ce qui change.



Prix des carburants



En ce mois décembre, les prix à la pompe ont augmenté, comme la bouteille de gaz. Le sans-plomb est à 1,60€ le litre, tandis que le gazole grimpe à 1,22€. La bouteille de gaz est à présent à 21,55€.



Nouvelles règles d’indemnisation de l’Assurance chômage



Dès le 1er décembre, il faudra avoir travaillé 6 des 24 derniers mois pour pouvoir ouvrir ses droits. Auparavant, 4 mois suffisaient pour toucher son indemnisation.



Cette mesure ne s’applique qu’à ceux dont le contrat a expiré à compter du 1er décembre 2021.



L’autre mesure qui entre en vigueur concerne la dégressivité de l'allocation chômage des plus hauts revenus pour les personnes de moins de 57 ans et dont le salaire dépassait 4500 euros bruts par mois. Cette dégressivité intervient dès le 7e mois.



Pass Sanitaire : 3e dose obligatoire pour les plus de 65 ans



À compter du 15 décembre, les personnes de plus de 65 ans qui n’auraient pas reçu leur dose de rappel verront leur pass sanitaire désactivé. Cette date est fixée au 15 janvier pour l’ensemble des adultes qui n’ont pas reçu leur 3e dose 7 mois après la deuxième.



Prime de Noël



Cette année, la prime versée aux bénéficiaires du RSA est de 152,45 euros. Elle doit être versée le 15 décembre.



Chèque énergie : 100€ d’aide exceptionnelle



Les bénéficiaires du chèque énergie 2021 recevront une aide supplémentaire de 100€ de plus que prévu. Il sera versé entre le 13 et le 22 décembre.



Indemnité inflation



Cette aide de 100 euros concerne les Français touchant moins de 2000 euros nets par mois, soit 38 millions de personnes. Elle doit être versée en décembre pour les salariés de droit privé, les étudiants, les professions libérales, les agriculteurs. Les agents du service public, les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires des minima sociaux devront attendre janvier. Enfin, les retraités l’obtiendront en février.



Modification des impôts



La date du 9 décembre a été fixée pour ajuster l'avance d'un crédit d'impôt. Cela afin d’éviter un trop perçu en janvier qui appellerait un remboursement par la suite.



Il est encore possible de modifier sa déclaration de revenus jusqu’au 15 décembre, après quoi il faudra faire des réclamations.



