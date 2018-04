A la Une ... Chômage : Le taux se stabilise à 23 % en 2017 à La Réunion

En 2017 à La Réunion, le taux de chômage se stabilise à 23%, après trois années de baisse. L’Insee a publié, ce vendredi, les résultats de son Enquête Emploi en continu. "Les créations d'emplois n'ont pas été suffisantes pour faire baisser le taux de chômage". En cause également, la baisse des contrats aidés, moins 3600 par rapport à l’année précédente et selon les données provisoires de l’Acoss, l’emploi dans les secteurs marchands est moins dynamique qu’en 2016.



Au total, l’Institut de statistique enregistre 141 000 personnes sans emploi souhaitant ou cherchant activement un emploi à La Réunion en 2017, "les Réunionnais sans emploi et souhaitant travailler sont plus nombreux cette année". Mais parmi ceux-ci 62 000 forment ce que l’Insee appelle un "halo autour du chômage", dont la plupart n’effectuent pas de recherche active d’emploi. "Le découragement en est la première cause. Les hommes sont plus souvent découragés que les femmes, y compris chez les jeunes".

"Seulement 43 % des jeunes Réunionnais sont en emploi ou au chômage aujourd’hui"



En revanche, pour la deuxième année consécutive, la population active baisse. "Sur 100 personnes en âge de travailler, 62 sont en emploi ou au chômage en 2017". Une baisse qui touche notamment les jeunes et les hommes et qui s’explique par un basculement "vers l’inactivité plutôt que le chômage". "Seulement 43 % des jeunes Réunionnais sont en emploi ou au chômage aujourd’hui, contre 50 % en 2010".



Le taux d’activité des femmes reste stable à 56% "alors qu’elles étaient massivement arrivées sur le marché du travail entre 2007 et 2010 (+ 5 points)". Sur le marché du travail, les jeunes femmes sont encore particulièrement sous-représentées : "38% contre 49% pour les jeunes hommes".



Le travail à temps partiel concerne 23 % des salariés à La Réunion en 2017 et concerne deux fois plus les femmes.





