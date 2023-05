A la Une . Chômage : La baisse continue, à La Réunion comme en métropole

Le taux de chômage poursuit sa baisse, comme on l’observe depuis 2016. Il atteint 7,3% fin 2022 dans l’Hexagone, contre 17,2% sur l’île. Un an auparavant, il atteignait respectivement 7,3% et 19%. Une autre bonne nouvelle est qu’il baisse particulièrement chez les catégories les plus touchées. La preuve d’un rebond économique ? Par La rédaction - Publié le Mardi 2 Mai 2023 à 12:03

L’impact économique de la période Covid semble bel et bien derrière nous. C’est le bilan que tire l’Observatoire des inégalités devant les chiffres du chômage. Mieux, les années 2010, et ses mauvais chiffres, semblent bien être du passé. “Après avoir culminé à 10,3 % de la population active entre 2013 et 2015, le taux de chômage diminue depuis 2016 pour atteindre 7,3 % en 2022, selon l’Insee. Les effets du ralentissement économique de 2020 ont été effacés. Il faut remonter au début des années 1980 pour observer durablement ce niveau”, note l’Observatoire.



Les “populations qui sont le plus en difficulté sur le marché du travail sont celles qui ont connu la plus forte progression du chômage en quarante ans. Elles sont aussi celles qui connaissent l’amélioration la plus grande aujourd’hui. Cette bonne nouvelle vaut pour toutes les catégories de la population, y compris les plus touchées”, affirment les auteurs du rapport.



Les femmes et les jeunes, grands gagnants de la baisse du chômage ?



Historiquement, “le taux de chômage des femmes était nettement supérieur à celui des hommes. À la fin des années 1980, l’écart était de 4 points (11 % pour les premières pour 7 % pour les seconds). Depuis dix ans, le phénomène s’est inversé. La baisse actuelle du chômage se traduit, là aussi, par une diminution de l’écart entre les deux sexes. En 2022, le taux est de 7,1 % pour les femmes contre 7,5 % pour les hommes”, rappelle l’Observatoire. Ici, il est pourtant de 51% pour les femmes, contre 49% pour les hommes.



“De même, les moins de 25 ans, dont le taux de chômage avait atteint 26,1 % en 2015, redescend à 17,3 % en 2022”, poursuit l’Observatoire. Des chiffres à comparer avec ceux de La Réunion. Alors que près de 45,9% des jeunes réunionnais étaient touchés par le chômage en 2020, ce chiffre est descendu à 34% en 2021. Ces données marquent bien une amélioration, à La Réunion comme en métropole. Pourtant, difficile de se satisfaire du taux d’emploi sur l’île quand il atteignait 49% en 2021.