Economie Chômage : La Réunion compte 164 170 demandeurs d'emploi

La Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) et Pôle Emploi ont communiqué les derniers chiffres du chômage à La Réunion. L’île compte 164 170 demandeurs d’emploi, soit une hausse de 5,6% par rapport au trimestre précédent. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 27 Juillet 2020 à 14:53 | Lu 751 fois

Les premiers effets du confinement se font-ils sentir? Quoi qu’il en soit, au deuxième trimestre 2020, à La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 140 020. Ce nombre augmente de 5,6 % sur le trimestre (soit +7 370 personnes) et de 1,1 % sur un an. En France (y compris Drom), ce nombre augmente de 23,2 % ce trimestre (+21,2 % sur un an).



À La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 164 170 au deuxième trimestre 2020. Ce nombre augmente de 1,8 % sur le trimestre (soit +2 950 personnes) et diminue de 2,2 % sur un an. En France (y compris Drom), ce nombre augmente de 6,5 % ce trimestre (+3,9 % sur un an).