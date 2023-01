A la Une . Chômage : Baisse de 6,1% des demandeurs d'emploi à La Réunion en 2022

Les chiffres du marché du travail du quatrième trimestre 2022 ont été publiés par les Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion ce 25 janvier. Voici l'étude diffusée : Par NP - Publié le Mercredi 25 Janvier 2023 à 15:03

Au quatrième trimestre 2022, à La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 119 080. Ce nombre baisse de 0,3% sur le trimestre (soit –400 personnes) et de 6,1% sur un an.

En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 3,6 % ce trimestre (–9,3 % sur un an).



À La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s’établit en moyenne à 155 720 au quatrième trimestre 2022. Ce nombre augmente de 0,3 % sur le trimestre (soit +460 personnes) et diminue de 2,4 % sur un an.

En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 0,8 % ce trimestre (–5,1 % sur un an).