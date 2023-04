A la Une . Chômage : Baisse de 0,4% à La Réunion au premier trimestre

Le Service d'études, statistiques, évaluation due la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, fait le point sur l'évolution du marché du travail à La Réunion : Par NP - Publié le Mercredi 26 Avril 2023 à 14:08

Au premier trimestre 2023, à La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 118.590. Ce nombre baisse de 0,4 % sur le trimestre (soit –440 personnes) et de 4,2 % sur un an.



En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 1,2 % ce trimestre (–5,9 % sur un an).



À La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 155 360 au premier trimestre 2023. Ce nombre baisse de 0,1 % sur le trimestre (soit –190 personnes) et de 1,3 % sur un an.



En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 0,4 % ce trimestre (–3,0 % sur un an).