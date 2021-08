A la Une .. Choix du Far Far : Livre pour les vacances

En cela, elle a lu deux ouvrages « pays » pour lesquels elle s’est passionnée : « Le premier est celui de Monique Séverin : La bâtarde du Rhin. Son livre révèle le parcours des hommes de La Réunion partis à la guerre 14-18. Comme tout soldat, ils ont rencontré des femmes. La bâtarde du Rhin est parallèlement l’histoire de Kozima, une jeune femme née d’un soldat réunionnais et d’une femme allemande. A l’époque le métissage était aussi menacé que l’identité juive. La jeune femme va tenter de retrouver la famille de son père. J’ai beaucoup aimé le parcours de l’héroïne : son désir d’aller de l’avant au cours d’une période où elle découvre la résistance, la déportation et puis ce long voyage en navire pour retrouver la famille de son père et là encore elle fait face à un rejet »…

Le second ouvrage qui a retenu mon attention est celui de Sonia Cadet « Un seul être vous manque ». Son livre a reçu le prix du premier roman au festival de Beaune. L’histoire se déroule à La Réunion où un père de famille est retrouvé assassiné. Un meurtre qui va dévoiler tous les profils psychologiques de son entourage familial et leurs petits secrets. C’est intéressant de voir ce qui se passe derrière l’apparence d’une « belle famille » !

Quant à l’actualité littéraire de Chantal Gaudens, outre ses livres qu’elle a écrits : « Libertinae », « l’hibiscus chilien » ou encore « Marcottes pied de cœur » (pour voir ces ouvrages, suivre le lien :



LU&APPROUVE | appel (wixsite.com) notre auteur local vient de rendre sa copie en rédigeant une nouvelle dans le cadre du concours « Librinova&Lire Magazine » : « J'ai eu deux mois pour la rédiger. »

La marraine de cette nouvelle édition, Tatiana de Rosnay, a lancé le défi d'écrire une nouvelle qui commence par la phrase suivante : « ce matin-là, très en retard, en m'engouffrant dans un taxi, j'ai découvert un portable oublié sur la banquette arrière ». Un thème inspirant. Et c'est une manière aussi de sortir de ma zone de confort.