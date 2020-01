A la Une ... Choisissez vous-même les produits qui figureront dans le prochain bouclier qualité-prix





Cette année, pour la première fois, l’Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) consulte directement la population pour la composition du Bouclier Qualité-Prix 2020. Entre le 21 janvier et le 4 février prochain,



"Ce questionnaire comporte la liste des 250 produits les plus vendus dans les grandes surfaces avec la possibilité pour chacun d’entre eux de dire si vous souhaitez ou non qu’il soit intégré dans le BQP 2020", précise l’OMPR. Le consommateur peut donner son avis sur tous les produits inclus dans cette liste ou une partie d’entre eux seulement.



Une consultation qui s’inscrit dans le cadre du dernier avis de l’OMPR. Composé d’une liste de produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien vendus à prix réduit dans toutes les grandes surfaces de l’île de plus de 950m2, le BQP a été mis en place en 2013 dans le cadre de la loi relative à la régulation économique des Outre-mer, dite "loi Lurel".



Nicolas Payet Lu 386 fois







