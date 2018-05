A la Une . Choc entre deux camions : Circulation partiellement rétablie sur la Route du Littoral





Pour permettre le dégagement de la chaussée, la DRR a décidé de fermer totalement la route jusqu'à nouvel ordre.



Le rétablissement de la circulation est en cours.



Le communiqué du CRGT: Sur la RN1 route du Littoral, les interventions de dépannage et de nettoyage au niveau de l’accident secteur Grande Chaloupe sont terminées.



La circulation est rétablie dans le sens Nord/Ouest. La réouverture du sens inverse est imminente.



Pour rappel, la circulation est basculée partiellement entre la Grande Chaloupe et la Possession avec une voie vers l’Ouest et deux vers le Nord. Grosse galère sur la route du Littoral. Peu avant 6h, deux poids-lourds sont entrés en collision au niveau de la Grande Chaloupe. Le chargement d'un des camions, qui s'est couché, s'est renversé sur un véhicule qui venait en face.Pour permettre le dégagement de la chaussée, la DRR a décidé de fermer totalement la route jusqu'à nouvel ordre.Le rétablissement de la circulation est en cours.Le communiqué du CRGT: NP Lu 12129 fois





