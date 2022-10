A la Une . Choc cycliste contre pick up à Petit Bazar Saint-André

Un accident s'est produit ce mardi soir à Saint-André. Un vélo circulant visiblement sans éclairage et un pick up de marque Mitsubishi sont entrés en collision dans le secteur de Petit Bazar à 19h45. Les pompiers sont arrivés à 20h05, selon un témoin. Le cycliste était fort heureusement conscient après le choc. La circulation était rendue difficile aux abords de ce carrefour en l'absence de policiers pour fluidifier la circulation. Par LG - Publié le Mardi 25 Octobre 2022 à 21:27