A la Une .. Chlordécone : Le scandale sanitaire est reconnu, mais la justice prononce un non-lieu

Les deux juges d’instruction en charge du scandale du chlordécone aux Antilles ont prononcé un non-lieu, estimant manquer de preuves pour "rapporter la preuve pénale des faits dénoncés". Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 6 Janvier 2023 à 07:47

La décision était particulièrement attendue et elle risque de provoquer la colère aux Antilles. Les deux juges d’instruction parisiennes en charge de l’enquête sur le scandale du chlordécone ont prononcé un non-lieu, comme le demandait le parquet de Paris en novembre dernier.



C’est dans une ordonnance de 300 pages, signée lundi, que les deux magistrates instructrices du pôle santé publique et environnement du tribunal judiciaire de Paris ont clos les débats. Elles ont expliqué cette décision dans une conclusion de cinq pages.



Selon elles, le scandale sanitaire ne peut être nié, car il s’agit bien d’une "atteinte environnementale dont les conséquences humaines, économiques et sociales affectent et affecteront pour de longues années la vie quotidienne des habitants" des Antilles françaises.



De plus, "les comportements asociaux de certains des acteurs économiques de la filière banane relayés et amplifiés par l’imprudence, la négligence, l’ignorance des pouvoirs publics, des administratifs et des politiques qui ont autorisé l’usage du chlordécone à une époque où la productivité économique primait sur les préoccupations sanitaires et écologiques" ont bien été relevés par l’enquête.

Des preuves pénales difficiles à rapporter



Malgré tout, les deux juges ont décidé de prononcer un non-lieu, expliquant la difficulté de "rapporter la preuve pénale des faits dénoncés", car ceux-ci ont été "commis 10, 15 ou 30 ans avant le dépôt de plaintes".



Parmi les raisons qui ont motivé ce choix, le fait que "l’état des connaissances techniques ou scientifiques" au tournant des années 1990 "ne permettait pas" d’établir "le lien de causalité certain exigé par le droit pénal" entre le chlordécone et les conséquences sur la santé. "Il n’est pas possible de faire valoir des avancées scientifiques" qui sont arrivées après les faits, est-il précisé.



Pour les deux juges d’instruction, il est donc impossible de "caractériser une infraction pénale". Elles invitent les victimes à saisir d’autres instances qui peuvent s’appuyer sur "la causalité aujourd’hui établie".



Pour rappel, le chlordécone, un pesticide utilisé dans les bananeraies pour lutter contre le charançon, a été utilisé en Guadeloupe et Martinique jusqu’en 1993. Le produit a donc été banni 15 ans après l’alerte de l’OMS.



Aujourd’hui, les deux départements français sont durablement pollués. 90% des habitants sont contaminés et les Antilles ont le record mondial du cancer de la prostate. Depuis le 22 décembre 2021, les ouvriers agricoles peuvent se faire reconnaître comme victime d’une maladie professionnelle.



Depuis les réquisitions du parquet de Paris en novembre dernier, les manifestations ont repris dans les deux îles.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur