Société

Chloé Lebon élue Miss Excellence Est 2019

A 17 ans et demi, Chloé Lebon devient la nouvelle Miss Excellence Est 2019, un concours de beauté féminine français présidé par Christiane Lilio Miss France 1968. Elle avait le numéro 1 , un chiffre qui lui a porté chance. Océane Martin deuxième dauphine et Chloë Laup première dauphine sauront l’accompagner et la soutenir dans les différentes manifestations du comité dont celle de l'élection régionale en novembre prochain.

Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com