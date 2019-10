Chloé Gali couronnée Miss Sainte-Marie 2020

C'est sous une multitude de ballons de couleurs que s'est déroulée l'élection de Miss Sainte-Marie 2020 hier soir au CinéPalmes. Chaque clan avait sa couleur, sa candidate et la Miss la couleur grise.



Chloé Gali de Piton Cailloux a été élue Miss Sainte-Marie 2020. Elle succède à Elsa Ramassamy élue l'an dernier dans la même salle au CinéPalmes.



Cette victoire va permettre à la Miss de réaliser des projets et de participer aux diverses manifestations de la commune de Sainte-Marie. Cette jeune fille de 17 ans en terminale S, a un souhait ; combattre le harcèlement scolaire qui lui tient à coeur.



Anne-Chloé Boyer de l'Espérance et Wendy Grondin de la Ressource ont quant à elles été élues respectivement première et seconde dauphine.