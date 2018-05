Chloé Alaguiry remporte le Plumier d’Or, 1ère domienne à réussir ce concours

C’est en présence de Mary-Line Soubadou, Vice-présidente du Département déléguée à l’Education, que Chloé ALAGUIRY, élève de 4ème au collège Titan du Port, a reçu à Paris des mains de Xavier Darcos, Président de l’association Défense de la langue Française, académicien, ancien ministre de l’Education, son prix dans le cadre du concours le Plumier d’or.



Organisé chaque année depuis 1997 à l’attention des classes de 4ème par la Défense de la Langue Française, le Plumier d’or est parrainé par le Sénat, la Marine nationale et de nombreux mécènes. Agée de 13 ans, Chloé s’est classée parmi les 60 lauréats sur plus de 18000 candidats de ce concours ouvert à l’international. Elle a composé sur des exercices de langue française et d’expression écrite sur le thème du "silence".



"Félicitations à Chloé pour son très beau résultat ; elle a représenté dignement La Réunion et son collège à ce concours qui vise à défendre la langue française" a indiqué Mary-Line Soubadou.



Plumier d’Or



Créé en 1997, le Plumier d’or est un concours de langue française destiné aux élèves de 4e des collèges publics et privés, en France et à l'étranger. Il est organisé par Défense de la langue française à l'occasion de la Semaine de la Francophonie et est parrainé par le Sénat, la Marine Nationale et de nombreux mécènes.



L’épreuve se déroule dans le collège de préférence pendant un cours de français, sous la responsabilité du professeur de français de la classe (durée : 1 heure 30). Lorsque plusieurs classes de 4e d’un même collège se présentent au concours, il est évidemment nécessaire que l’épreuve se passe simultanément dans toutes les classes.



L'épreuve comprend 2 parties :

1) des exercices de langue (syntaxe, orthographe, vocabulaire, culture générale) notés sur 70 ;

2) une expression écrite, notée sur 30