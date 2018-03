Santé Chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-kiné et pharmaciens: Résultats des élections de l'URPS Unions Régionales pour les professionnels de santé libéraux de la Réunion : résultats des élections pour les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pharmaciens.

La Loi "Hôpital, Patients, Santé et Territoires" prévoit une nouvelle représentation des professionnels de santé libéraux, avec la création d’Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS).



L’Agence de Santé Océan Indien (ARS-OI) est chargée de l’organisation de ces élections, en 2010, pour les quatre professions suivantes : chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pharmaciens.



Pour les autres professionnels de santé, les nominations interviendront début 2011 sur désignation des organisations syndicales : biologistes responsables de laboratoire, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, sages-femmes.



Les futures URPS sont des partenaires de l’ARS-OI : non seulement elles contribuent à l'organisation et à la qualité de l'offre de santé à La Réunion (participation à l’élaboration du projet régional de santé, à l’analyse des besoins de santé) mais elles peuvent aussi être associées à des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire et de la gestion des crises sanitaires.



L’élection des représentants des médecins pour leur URPS a déjà eu lieu. Le dépouillement des scrutins pour les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, et les pharmaciens s’est déroulé ce jour, le 22 décembre 2010, à l’ARS Océan Indien.



URPS des chirurgiens dentistes



o Composition de l’URPS des chirurgiens-dentistes

Tous les chirurgiens-dentistes exerçant à La Réunion à titre libéral dans le régime conventionnel pouvaient participer, par correspondance, au vote, soit 397 électeurs.

L’Assemblée Générale de l’URPS des chirurgiens-dentistes de La Réunion sera composée de 6 chirurgiens-dentistes élus pour un mandat de 5 ans.



o Résultats des élections

Le taux de participation a été de 43,07%.

Détails des votes :

• Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) : 112 voix, soit 66,27%

• Union des jeunes chirurgiens-dentistes (UJCD) : 57 voix, soit 33,73%

Sont déclarés élus :

• Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) :

- Luc SCHOSMANN

- Catherine LEGRAND MAS

- Bernard BRULE

- Carine BONAN

• Union des jeunes chirurgiens dentistes (UJCD) :

- Gilbert Paul POSE

- Nabila BERAL



URPS des infirmiers



o Composition de l’URPS des infirmiers

Tous les infirmiers exerçant à La Réunion à titre libéral dans le régime conventionnel pouvaient participer, par correspondance, au vote, soit 1 125 électeurs.

L’Assemblée Générale de l’URPS des infirmiers de La Réunion sera composée de 9 infirmiers élus pour un mandat de 5 ans.



o Résultats des élections

Le taux de participation a été de 29,60%.

Détails des votes :

• Organisation nationale des syndicats d’infirmiers libéraux (ONSIL) : 234 voix, soit 71,56%

• Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux (SNIIL) : 93 voix, soit 28,44%

Sont déclarés élus :

• Organisation nationale des syndicats d’infirmiers libéraux (ONSIL.) :

- Emmanuel ADAIN

- Odile LHUILLIER

- Christophe DUPLECH

- Franck SOULIER

- Marie Hélène KRUTASZEWSKI

- Josette METRO

- Margareth SAVIGNAN

• Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux (SNIIL.) :

- Alain DUVAL

- Evelyne PLU



URPS des masseurs-kinésithérapeutes



o Composition de l’URPS des masseurs-kinésithérapeutes

Tous les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à La Réunion à titre libéral dans le régime conventionnel pouvaient participer, par correspondance, au vote, soit 786 électeurs.

L’Assemblée Générale de l’URPS des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion sera composée de 9 masseurs-kinésithérapeutes élus pour un mandat de 5 ans.



o Résultats des élections

Le taux de participation a été de 22,65%.

Détails des votes :

• Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (UNSMKL) : 172 voix, soit 100%

Sont déclarés élus :

• Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux :

- Eric WAGNER

- Marie-Christine PARODI-GROS

- Pierre RIGAL

- Annick LEPAYSAN

- Mathieu GOURDON

- Rose-May LE BON-DIJOUX

- Yannick AH-PINE

- Anne-Cécile CHEVALLET

- Philippe VIGNAUD



URPS des pharmaciens



o Composition de l’URPS des pharmaciens

Tous les pharmaciens exerçant à La Réunion à titre libéral dans le régime conventionnel pouvaient participer, par correspondance, au vote, soit 299 électeurs.

L’Assemblée Générale de l’URPS des pharmaciens de La Réunion sera composée de 6 pharmaciens élus pour un mandat de 5 ans.



o Résultats des élections

Le taux de participation a été de 72,24%.

Détails des votes :

• Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) :

109 voix, soit 53,17%

• Union nationale des pharmacies de France (UNPF) : 72 voix, soit 35,12%

• Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) :

24 voix, soit 11,71%

Sont déclarés élus :

• Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (F.S.P.F.) :

- Eric CADET

- Frède SAUTRON

- Claude MARODON

- Alain MIRETTI

• Union Nationale des Pharmacies de France (U.N.P.F.) :

- Jean Philippe CROSSE

- Joëlle FABIEN APPRIOU

