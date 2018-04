Chirurgie infantile Sud : "Jean-Paul Virapoullé a-t-il encore de l’autorité ou tient-il un double langage?"

Soutenu par une intersyndicale, le personnel du service chirurgie infantile du CHU Sud poursuit, ce lundi, un mouvement de grève illimitée contre la fermeture de 4 lits d’hospitalisation et la suppression 8 postes non médicaux.Dans leur combat, les grévistes ont reçu une nouvelle fois le soutien de Jean-Hugues Ratenon qui appelle à l’organisation d’une réunion avec l’ensemble des partenaires.Estimant "le système de santé en danger à La Réunion", le député Insoumis s’interroge sur le non respect du moratoire prévu lors du conseil de surveillance du CHU le 21 mars dernier et interpelle une nouvelle fois le président du Conseil, Jean-Paul Virapoullé. " A-t-il encore de l’autorité ou tient-il un double langage?"