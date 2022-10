A la Une . Chine: Xi Jinping rempile pour un troisième mandat à la tête du PCC

C'est sans surprise que Xi Jinping a été reconduit ce samedi dans ses fonctions de secrétaire général du Parti communiste chinois pour cinq années supplémentaires. Une reconduction annoncée suite au congrès du PCC, largement remanié à cette occasion au profit des proches du président chinois, qui devrait être confirmé dans ses fonctions en mars 2023. Par NP - Publié le Dimanche 23 Octobre 2022 à 10:14

Selon de nombreux observateurs, Xi Jinping est devenu avec cette nouvelle reconduction le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Tsé-toung. A la tête du PCC et de la Chine depuis 10 ans, le leader chinois a peu à peu concentré tous les pouvoirs, plaçant aux rôles-clés tous ses proches (le prochain Premier ministre devrait être Li Qiang, chef du parti à Shanghaï) tout en menant une répression sévère contre toute dissidence.



Xi Jinping avait par ailleurs fait modifié la Constitution en 2018 pour pouvoir briguer en mars prochain un troisième mandat présidentiel à la tête de la seconde puissance économique mondiale.

L'intronisation de Xi Jinping à la tête du PCC s'est déroulée sans encombres hormis cet incident impliquant son prédécesseur, Hu Jintao. L'ancien président chinois (2002-2012), vu comme un réformateur, a en effet été escorté vers la sortie en pleine cérémonie, "visiblement contre son gré" selon de nombreux spécialistes.



Avant de quitter la grande salle rouge, Hu Jintao a eu un mot pour Xi Jinping, qui a acquiescé. Selon les informations de l'agence Chine nouvelle, Hu Jintao avait du quitter la salle car ce dernier "ne se sentait pas bien" et "avait insisté pour assister à la séance de clôture". Ce sont ses équipes qui ont fait le choix de l'emmener dans une salle annexe "pour se reposer". "Maintenant, il va beaucoup mieux", assure l’agence.