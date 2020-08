International Chine: Une sexagénaire identifiée comme un possible cas "recontaminé" par la covid

Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 12 Août 2020





Des conclusions qui posent de gros problèmes, au moment où les laboratoires pharmaceutiques sont sur le pied de guerre pour la mise au point d'un vaccin efficace à très long terme... En effet, cette patiente, âgée d'une soixantaine d'années, avait été testée positive le 8 février et s'était rétablie entre-temps. Mais la sexagénaire a de nouveau été dépistée positive après son hospitalisation hier. En revanche, les personnes ayant été en contact avec elle n'ont pas été testés positives.Ce n'est pas la première fois que des cas de possibles recontamination sont rapportés. Mais comme l'explique Le Parisien, la plupart de ces patients pourraient n'avoir connu qu'une seule et longue infection ou auraient eu à faire avec un test PCR non-fiable ou auraient pu être considérés -à tort- comme des personnes infectées.Dans une étude publiée le 13 juillet dernier par le King's College de Londres, cette fameuse immunité contre le coronavirus ne serait que temporaire. Le prestigieux établissement d'enseignement supérieur britannique avait relevé que l'immunité face au nouveau coronavirus disparaitrait au bout de quelques mois , avec une efficacité des anticorps anti-covid d'une durée de trois semaines après l'apparition des premiers symptômes, avant de disparaître.Des conclusions qui posent de gros problèmes, au moment où les laboratoires pharmaceutiques sont sur le pied de guerre pour la mise au point d'un vaccin efficace à très long terme...





