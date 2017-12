International Chine : Un "rooftopper" chute mortellement du 62e étage





La scène s'est déroulée en Chine le 8 novembre dernier. Wu Yongning un célèbre "rooftopper" chinois bien connu pour ses acrobaties sur le réseau social Weibo, est sur le toit d'un gratte-ciel de Changsha.



Il est suspendu dans le vide est effectue deux tractions. Ne parvenant pas à remonter, il tente alors de s'aider en vain de ses jambes mais glisse sur la surface lisse du building et lâche prise brusquement.



Comme le rapportent les médias chinois, sa compagne n'a confirmé son décès que samedi.



Selon les déclarations de sa famille, il participait à un challenge doté d'une récompense de 100.000 yuans soir 13.000€ environ explique 20 minutes.



Dans ses vidéos, il expliquait à ses followers qu'il avait fait des arts martiaux étant jeune. Il mettait en garde ses fans contre les dangers de cette discipline qui consiste à grimper et faire des acrobaties sur le sommet d'un gratte-ciel ou d'un monument les jambes dans le vide.



Ces pratiques sont illégales et le décès de Wu Yongning rappelle qu'au delà du risque de prendre une amende, c'est surtout perdre la vie dont il s'agit. Le "rooftopping" est une pratique qui consiste à se promener sur les toits. Celui qui la pratique est un "rooftopper", toiturophile en français.La scène s'est déroulée en Chine le 8 novembre dernier. Wu Yongning un célèbre "rooftopper" chinois bien connu pour ses acrobaties sur le réseau social Weibo, est sur le toit d'un gratte-ciel de Changsha.Il est suspendu dans le vide est effectue deux tractions. Ne parvenant pas à remonter, il tente alors de s'aider en vain de ses jambes mais glisse sur la surface lisse du building et lâche prise brusquement.Comme le rapportent les médias chinois, sa compagne n'a confirmé son décès que samedi.Selon les déclarations de sa famille, il participait à un challenge doté d'une récompense de 100.000 yuans soir 13.000€ environ explique 20 minutes.Dans ses vidéos, il expliquait à ses followers qu'il avait fait des arts martiaux étant jeune. Il mettait en garde ses fans contre les dangers de cette discipline qui consiste à grimper et faire des acrobaties sur le sommet d'un gratte-ciel ou d'un monument les jambes dans le vide.Ces pratiques sont illégales et le décès de Wu Yongning rappelle qu'au delà du risque de prendre une amende, c'est surtout perdre la vie dont il s'agit. Pascal Robert Lu 829 fois





Dans la même rubrique : < > Trump veut établir une base américaine sur la Lune pour une mission vers Mars Un avion forcé d'atterrir à cause d'une passagère qui réclamait du champagne